«Единая Россия» вступилась за Устинова, у администрации президента РФ начались пикеты в его поддержку

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер Павел Устинов, приговоренный к 3,5 года колонии за вывих плеча росгвардейца.

В Instagram политик написал, что много раз смотрел видео с места задержания Устинова и на всех из них видно, «что парень просто стоял возле метро», никого не трогал и не нарушал общественный порядок. Турчак задался вопросом, почему суд не принял во внимание эти видеозаписи.

Он отметил, что при рассмотрении дела в вышестоящей инстанции необходимо учесть все аргументы защиты, а также внимательно изучить видеозаписи, «очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова».

«В момент задержания он, естественно, попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — отметил политик.

Тем временем, как пишет «Дождь», в Москве у здания администрации президента начались пикеты в поддержку Устинова.

Павла Устинова задержали 3 августа в Москве. В это время там проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии обвинения, при задержании Устинов применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, в результате чего последний получил вывих плеча. Устинов не признал вину и заявил, что оказался на акции случайно. При этом Тверской районный суд не стал рассматривать видеозаписи момента задержания.



Устинова поддержали такие известные личности, как Александр Паль, Данил Козловский, Павел Деревянко, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Безруков и многие другие.