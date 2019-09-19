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Генпрокуратура попросила суд отпустить актера Устинова из СИЗО

19:25, 19.09.2019 1
Генпрокуратура попросила суд отпустить актера Устинова из СИЗО
Фото: youtube.com / скриншот

Генпрокуратура обратилась в Тверской суд Москвы с просьбой изменить приговор актеру Павлу Устинову. В ведомстве считают слишком суровым наказание в виде 3,5 года лишения свободы.

Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в надзорном ведомстве предложили назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

«Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», — передает слова Куренного «РИА Новости».

Ранее уже сообщалось, что прокуратура попросила изменить Устинову меру пресечения до рассмотрения апелляции.

Напомним, что актер Павел Устинов был задержан 3 августа во время массовых протестов в Москве. Его обвинили в применении насилия против росгвардейца, поскольку актер пытался отскочить и, согласно материалам дела, вывихнул правоохранителю плечо.

ОбществоПроисшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 сен
    Полная тупость. Любой человек когда его хватают инстинктивно пытается вырваться. Квалифицировать это как сопротивление - это полный бред.
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