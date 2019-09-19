Генпрокуратура попросила суд отпустить актера Устинова из СИЗО

Генпрокуратура обратилась в Тверской суд Москвы с просьбой изменить приговор актеру Павлу Устинову. В ведомстве считают слишком суровым наказание в виде 3,5 года лишения свободы.

Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в надзорном ведомстве предложили назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

«Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», — передает слова Куренного «РИА Новости».

Ранее уже сообщалось, что прокуратура попросила изменить Устинову меру пресечения до рассмотрения апелляции.

Напомним, что актер Павел Устинов был задержан 3 августа во время массовых протестов в Москве. Его обвинили в применении насилия против росгвардейца, поскольку актер пытался отскочить и, согласно материалам дела, вывихнул правоохранителю плечо.