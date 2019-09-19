Мосгорсуд попросили изменить меру пресечения Павлу Устинову

Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову еще до рассмотрения апелляции на его приговор.

Заседание суда состоится завтра, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену, который накануне вступил в дело.

Уточняется, что прокуратура просит Мосгорсуд изменить Устинову арест на подписку о невыезде.

Павла Устинова задержали 3 августа в Москве. В это время там проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии обвинения, при задержании Устинов применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, в результате чего последний получил вывих плеча. Устинов не признал вину и заявил, что оказался на акции случайно. При этом Тверской районный суд не стал рассматривать видеозаписи момента задержания. В итоге Устинова приговорили к 3,5 года колонии.

Накануне секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, и «отметил, что при рассмотрении дела в вышестоящей инстанции необходимо учесть все аргументы защиты, а также внимательно изучить видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности» актера.

Вчера в Москве у здания администрации президента также прошли пикеты в поддержку Устинова.