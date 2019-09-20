Гидрометцентр Татарстана рассказал, какая будет погода в выходные дни
Гидрометцентр РТ рассказал, какая погода ожидает жителей республики в эти выходные.
Татарстан располагается в тыловой части ушедшего на восток циклона с северо-западными и западными ветрами, и осадки ожидаются лишь местами.
Ранее в Поволжье царил активный циклон. В соседних регионах отмечался очень сильный ветер порывами до 25 м/с и более. Под влияние этого циклона попали южные и восточные районы Татарстана. «Отмечались сильные дожди, в Бугульме за 12 часов выпало 37 мм осадков. На крайнем юго-востоке Татарстана, по данным наблюдательной сети, ветер усиливался до 18 м/с», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В выходные дни, 21 и 22 сентября, временами будет идти дождь. Минимальные температуры воздуха ночью составят от 0 до +6°, днем ожидается потепление до +12°.
Кроме того, синоптики обратили внимание, что в понедельник Татарстан окажется под влиянием очередного циклона, смещающегося со Скандинавии. Ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, сильный восточный с переходом на северный ветер порывами.
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