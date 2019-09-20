В МЧС Башкирии рассказали о последствиях урагана в республике

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В МЧС Башкирии рассказали о том, какой урон нанесла непогода.

Так, в республике зарегистрировано повреждение кровель в 14-ти муниципальных образованиях, 18-ти населенных пунктах, повреждены кровли двух частных и трех многоквартирных жилых домов и 18-ти социально-значимых объектов на общей площади 2 074 кв. м.

Кроме того, зафиксировано 96 случаев падения деревьев и 19-ти рекламных щитов, повреждения девяти автомобилей и двух остановок общественного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным «Башкирэнэрго», электроснабжение было отключено в 158 населенных пунктах, в настоящий момент соединение восстановлено, все абоненты подключены.

«Погибших и пострадавших людей в результате прохождения неблагоприятных явлений нет. Силами МЧС России и администрации МО гражданам оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении МЧС по Башкортостану.

Напомним, в республике более 36 тысяч человек остались без электричества. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — шквалистые усиления ветра с порывами до 26 м/с.

