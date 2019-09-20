«Офицерский дом» начала 19 века в Кировском районе Казани получил статус памятника

Защитникам самого старинного дома Кировского района Казани, построенного в 1807 году на территории Порохового завода, удалось добиться для него охранного статуса памятника в ходе судебного процесса о выселении из него последних жильцов. Одноэтажный деревянный дом по улице 1 Мая, 16 внесен в список выявленных объектов культурного наследия и теперь находится под защитой государства.

О новом статусе объекта заявил юрист ТРО ВООПИиК Андрей Железнов на судебном процессе.

«Комитетом РТ по охране памятников принято решение о включении данного объекта в списки выявленного объекта культурного наследия», — цитирует Железнова ИА «Татар-информ». Приказ об этом появится в ближайшее время.

Принудительное переселение семьи Грязновых из старинного дома инициировал Пороховой завод Казани. ТРО ВООПИиК увидело в этом для постройки угрозу сноса или уничтожения иным способом.

«У нас были опасения, что его могут поджечь... Теперь это уже будет уголовная ответственность. Нас как ТРО ВООПИиК такой статус устраивает», — сказал агентству Железнов, предположив, что на следующем этапе категория дома будет определена как памятник регионального значения.

Статус ОКН дому удалось присвоить благодаря независимым московским экспертам — члену федерального научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры РФ Ирине Крымовой и эксперту Ольге Рыжко. До их заключения мнения экспертов из Татарстана разделились на равное количество голосов за и против.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало, как в Казани спасают «офицерский дом» Порохового завода.