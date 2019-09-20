У казанской «Меги» столкнулись два такси — одно из них вылетело на отбойник

Авария с участием двух автомобилей такси произошло сегодня на транспортной развязке у торгового центра «Мега». Фотографии последствий аварии появились сегодня в социальных сетях.

Как видно на фотографиях, в результате аварии одна из машин вылетела на отбойник, разделяющий встречные потоки движения. Вторая машина в результате ДТП лишилась бампера.

Информации о пострадавших и причинах аварии не сообщается. Известно, что ДТП произошло около 7 утра.

Напомним, сегодня также стало известно, что в аварии с участием зампредседателя челнинского суда погибла женщина-стоматолог.

