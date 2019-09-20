В Госсовете Татарстана назначили заместителей Мухаметшина
Госсовет Татарстана сегодня на первой сессии назначил заместителей главы республиканского парламента.
Должности заняли экс-глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, Татьяна Ларионова (она занимала эту должность и в Госсовете пятого созыва), а также Юрий Камалтынов, глава фракции «Единая Россия» в Госсовете.
Секретарем Госсовета Татарстана стала Лилия Маврина, которая также занимала этот пост в пятом созыве.
Также сегодня Госсовет избрал и главу республиканского парламента — им в шестой раз стал Фарид Мухаметшин.ОбществоВласть Татарстан
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