В Госсовете Татарстана назначили заместителей Мухаметшина

Госсовет Татарстана сегодня на первой сессии назначил заместителей главы республиканского парламента.

Должности заняли экс-глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, Татьяна Ларионова (она занимала эту должность и в Госсовете пятого созыва), а также Юрий Камалтынов, глава фракции «Единая Россия» в Госсовете.

Секретарем Госсовета Татарстана стала Лилия Маврина, которая также занимала этот пост в пятом созыве.

Также сегодня Госсовет избрал и главу республиканского парламента — им в шестой раз стал Фарид Мухаметшин.