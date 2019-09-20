Вылетевший из Уфы самолет Utair вернулся в аэропорт из-за неполадок

Самолет, вылетевший сегодня утром из Уфы в Бованенково (Ямало-Ненецкий автономный округ), через некоторое время запросил разрешение на посадку и вернулся в аэропорт. Причиной стала техническая неисправность.

«От экипажа воздушного судна Boeing 737-500 авиакомпании «ЮТэйр», выполняющего рейс UT982 Уфа — Бованенково, поступило сообщение о возврате в аэропорт вылета. Причиной принятого решения послужило показание приборов об отсутствии роста давления в кабине», — говорится в пресс-релизе Приволжской транспортной прокуратуры.

Самолет сел в аэропорту вылета в штатном режиме. На чартерном борту находилось 109 пассажиров. За ними будет направлен резервный борт из Москвы. На месте работает заместитель Уфимского транспортного прокурора.

Напомним, ранее летевший в Уфу самолет авиакомпании «Красавиа» экстренно сел из-за отказа двигателей.