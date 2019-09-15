Летевший в Уфу самолет экстренно сел из-за отказа двигателей

Летевший в Уфу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска, посадка прошла успешно. Причиной посадки стали неполадки в двигателях самолета.

Самолет следовал рейсом Талакан — Красноярск — Омск — Уфа. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта и регионального главка МЧС, на борту было 116 пассажиров. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Красавиа».

Напомним, на этой неделе самолет, летевший из Казани в Симферополь, сел в аэропорту прибытия после сообщения о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту.

