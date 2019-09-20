Николай Гиоргобиани: «Со «Спартаком» будет очень тяжело, но мы настроены на победу»

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Со «Спартаком» будет очень тяжелая игра. Но мы будем играть дома при своих болельщиках и сделаем все, чтобы победить.

Хороший ли это момент для нас с учетом разговоров вокруг «Спартака»? Для нас не бывает хороших моментов — каждая игра тяжелая. Будем бороться и посмотрим, что из этого получится», — сказал Гиоргобиани.

Встреча «Уфа» — «Спартак» состоится на уфимском стадионе «Нефтяник» сегодня, начало матча в 17.30 по мск.