Жители Башкирии задолжали бюджету республики 2,2 миллиарда рублей

Общая сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам перед бюджетом Башкортостана составляет более 2,2 млрд руб. По данным на 1 августа текущего года из-за долгов по налогам порядка 2 тыс. жителей республики не могли выехать за пределы страны.

В ходе совместных рейдов налоговых органов Башкортостана с региональным управлением службы судебных приставов по местам проживания и нахождения имущества должников только за последние две недели сумма взысканной задолженности составила порядка 7,5 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Ранее стало известно, что до конца этого года приставы будут ловить должников в торговых центрах и магазинах.