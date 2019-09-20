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Жители Башкирии задолжали бюджету республики 2,2 миллиарда рублей

10:29, 20.09.2019
Жители Башкирии задолжали бюджету республики 2,2 миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

Общая сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам перед бюджетом Башкортостана составляет более 2,2 млрд руб. По данным на 1 августа текущего года из-за долгов по налогам порядка 2 тыс. жителей республики не могли выехать за пределы страны.

В ходе совместных рейдов налоговых органов Башкортостана с региональным управлением службы судебных приставов по местам проживания и нахождения имущества должников только за последние две недели сумма взысканной задолженности составила порядка 7,5 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Ранее стало известно, что до конца этого года приставы будут ловить должников в торговых центрах и магазинах.

ЭкономикаБюджетОбщество Башкортостан
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