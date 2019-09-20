Молодожены из Нижнекамска взяли главный приз на шоу «Пятницы»

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Героями телешоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница» стали молодожены из Нижнекамска Рамис и Аида Коптевы. Они устроили торжество в стиле бохо и взяли главный приз.

Пара соревновалась с молодоженами из Калининграда, Ахтубинска и Саратова.

Свадьба и съемка прошли 15 августа на базе отдыха «Пихта», расположенной в нацпарке «Нижняя Кама» возле Набережных Челнов, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Супружеская чета из Татарстана завоевала главный приз шоу — романтическое путешествие на двоих.

Ранее в Иннополисе пара молодоженов приехала в ЗАГС на беспилотнике «Яндекса».

