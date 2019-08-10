В Иннополисе впервые в России беспилотник «Яндекса» подвез молодоженов в ЗАГС

Сегодня в Татарстане прошла первая в России свадьба, на которой беспилотник «Яндекса» подвез молодоженов. Машина двигалась полностью автономно, без сопровождения бортового инженера и человеческого участия.

Во время церемонии автомобиль преодолел небольшое расстояние вне дорог общего пользования. Решение прокатиться на беспилотнике во время свадебного торжества пара молодоженов, Сергей Ульянов и Ирина Лукоянова, приняла совместно.

Как рассказал корреспонденту «Реального времени» Сергей Ульянов, в Иннополисе давно стали нормой жизни поездки на беспилотном такси, но еще никто не использовал машину в качестве свадебного кортежа.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Иннополисе совершено более 3000 поездок на беспилотном такси. Пока каждую поездку контролирует инженер-испытатель. Прокатиться на беспилотнике может любой желающий: для этого нужно подписать согласие на участие в тестировании в мэрии города.



