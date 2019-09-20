Переработчики башкирского меда в открытом письме Радию Хабирову заявили о бедственном положении в отрасли

Вице-президент Ассоциации ведущих переработчиков меда, пчеловодов и ученых Башкирии Сергей Мулюков обратился к главе республики Радию Хабирову с просьбой обратить внимание на бедственное положение в отрасли. Открытое обращение предприниматель опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, пчеловодство Башкирии находится в глубоком системном кризисе.

«За последние 20 лет была уничтожена практически вся инфраструктура пчеловодства советского периода. Падение цифр сбора товарного меда, сокращение поголовья пчелосемей, низкая профподготовка ветеринарных инспекторов, массовая гибель пчел — это все добавляет амплитуду падения статистик нашей отрасли», — говорится в его письме главе РБ.

Единственный сдерживающий фактор от полного уничтожения отрасли на сегодня, по его словам, — то, что 92% всего поголовья пчелосемей сосредоточены в личных подсобных хозяйствах жителей Башкирии. Это позволяет противостоять неэффективным и временами преступным решениям чиновников, касающимся башкирского пчеловодства, считает Мулюков.

Ответственным за неэффективное расходование бюджетных средств, отсутствие инновационных разработок и средств защиты насекомых Сергей Мулюков считает директора ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии Амира Ишемгулова. Мулюков уверяет главу Башкирии, что Ишемгулов уже дважды обманул его, «глядя в глаза». И напоминает Хабирову его же собственные слова, сказанные на телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», о том, что он не будете работать с теми, кто его обманывает.

«20 лет мы находились в болоте, теперь настало время двигаться вперед», — пишет Мулюков в заключение.

Напомним, ранее Башкирия презентовала Уфу пчеловодам всего мира в Канаде.