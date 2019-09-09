Башкирия презентует Уфу пчеловодам всего мира в Канаде

Делегация Башкортостана презентует Уфу на 46-м Конгрессе Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» и Международной выставке «АпиЭкспо-2019». Крупнейшее отраслевое мероприятие, собравшее около шести тысяч производителей меда и технологов со всего мира, торжественно открылось вчера в канадском Монреале.

Столица Башкирии станет следующим местом проведения конгресса в 2021 году. Передача эстафеты проведения следующего, 47-го конгресса России (Республике Башкортостан) состоится 12 сентября, сообщает пресс-служба Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям.

Напомним, минувшим летом Башкирия стала пятым регионом ПФО, где обнаружили массовую гибель пчел.