Новости общества

19:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Башкирия презентует Уфу пчеловодам всего мира в Канаде

18:20, 09.09.2019
Башкирия презентует Уфу пчеловодам всего мира в Канаде
Фото: pixabay.com

Делегация Башкортостана презентует Уфу на 46-м Конгрессе Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» и Международной выставке «АпиЭкспо-2019». Крупнейшее отраслевое мероприятие, собравшее около шести тысяч производителей меда и технологов со всего мира, торжественно открылось вчера в канадском Монреале.

Столица Башкирии станет следующим местом проведения конгресса в 2021 году. Передача эстафеты проведения следующего, 47-го конгресса России (Республике Башкортостан) состоится 12 сентября, сообщает пресс-служба Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям.

Напомним, минувшим летом Башкирия стала пятым регионом ПФО, где обнаружили массовую гибель пчел.

Справка

Первый Международный конгресс по пчеловодству прошёл в 1897 году в Брюсселе. Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» была основана в 1949 году. Сегодня она объединяет 118 пчеловодческих союзов из 82 стран мира. СССР вступил в «Апимондию» в 1954 году. В 1971 году XXIII Международный конгресс проходил в Москве.

ОбществоПромышленностьАгропром Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров