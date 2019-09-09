Башкирия презентует Уфу пчеловодам всего мира в Канаде
Делегация Башкортостана презентует Уфу на 46-м Конгрессе Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» и Международной выставке «АпиЭкспо-2019». Крупнейшее отраслевое мероприятие, собравшее около шести тысяч производителей меда и технологов со всего мира, торжественно открылось вчера в канадском Монреале.
Столица Башкирии станет следующим местом проведения конгресса в 2021 году. Передача эстафеты проведения следующего, 47-го конгресса России (Республике Башкортостан) состоится 12 сентября, сообщает пресс-служба Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям.
Напомним, минувшим летом Башкирия стала пятым регионом ПФО, где обнаружили массовую гибель пчел.
Справка
Первый Международный конгресс по пчеловодству прошёл в 1897 году в Брюсселе. Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» была основана в 1949 году. Сегодня она объединяет 118 пчеловодческих союзов из 82 стран мира. СССР вступил в «Апимондию» в 1954 году. В 1971 году XXIII Международный конгресс проходил в Москве.
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