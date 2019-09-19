Казанцы назвали новорожденных Вселенна-Весна, Теона, Лионель и Хадижа

За прошедшую неделю, с 13 по 19 сентября, в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 412 малышей: 230 из них — мальчики и 182 — девочки.

Возраст самой юной мамы — 18 лет, самого юного отца — 19 лет. Самой зрелой маме — 42 года, самому зрелому отцу — 51 год.

Самыми популярными именами для новорожденных на этой неделе стали: Ева, Милана, Марьям, Тимур, Артем и Артур. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Теона, Сулейман, Вселенна-Весна, Урал, Лионель, Султана, Хадижа, Элеонора.

За этот же период в ЗАГСах города зарегистрировали свой брак 310 пар, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее стало известно, что самыми популярными именами для новорожденных в России стали Артем и София.