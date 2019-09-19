В Казани кондуктор подралась с пассажиркой в троллейбусе — видео

Фото: скриншот

Сегодня в казанских группах соцсетей появилось видео о том, как в салоне троллейбуса схлестнулись кондуктор и пассажирка.

— Кондукторша устроила гладиаторские бои то ли с пассажиркой, то ли со своей сменщицей, — пишет один из пользователей.

Судя по прозвучавшему на видео (запись выше выложена без звука из-за нецензурной брани в оригинале), причиной драки стали некие разногласия по поводу оплаты проезда. Случившееся напугало остальных пассажиров: видно, как большинство из них через непродолжительное время покинули салон.

Видео не позволяет сделать вывод о том, кто вышел победителем в столкновении.