В Казани кондуктор подралась с пассажиркой в троллейбусе — видео
Сегодня в казанских группах соцсетей появилось видео о том, как в салоне троллейбуса схлестнулись кондуктор и пассажирка.
— Кондукторша устроила гладиаторские бои то ли с пассажиркой, то ли со своей сменщицей, — пишет один из пользователей.
Судя по прозвучавшему на видео (запись выше выложена без звука из-за нецензурной брани в оригинале), причиной драки стали некие разногласия по поводу оплаты проезда. Случившееся напугало остальных пассажиров: видно, как большинство из них через непродолжительное время покинули салон.
Видео не позволяет сделать вывод о том, кто вышел победителем в столкновении.Происшествия Татарстан
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