В Казани вечером зафиксирована пробка длиной более 5 км

В четверг вечером максимальная загруженность казанских дорог составила 8 баллов. Самая длинная пробка растянулась на 5,1 км.

Затор образовался на улице Академика Арбузова и проспекте Победы, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Пик пришелся на 17:43, а в целом пробка продержалась 30 минут.

В число крупнейших также вошли пробка на Оренбургском тракте и Оренбургском проезде (3,3 км), вечерняя пробка на проспекте Победы (2,7 км) и утренняя (2,5 км), а также затор на улицах Советской, Камчатской, Ударной, Вересаева и Ленинградской (2,5 км).