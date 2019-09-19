Станислав Еремин: «В отличие от конкурентов, УНИКС усилился точечно»

Бывший тренер УНИКСа Станислав Еремин оценил перспективы казанской команды в предстоящем баскетбольном сезоне.

«Сейчас трудно реально оценить силы той или иной команды, можно рассуждать только теоретически. Порой жизнь опровергает самые очевидные прогнозы. Если говорить про селекционную работу, то «Химки», ЦСКА и «Зенит» провели очень мощную кампанию.

Но по сути — во всех трех клубах новые команды. Таким образом, понадобится время, чтобы из этого набора игроков создать настоящую командную химию. УНИКС усилился точечно. В Казани тщательно относятся к подписанию новичков, всегда учитывая материальную сторону.

В бюджетном плане они уступают не только трем названным клубам, но и «Локомотиву-Кубань». Тем не менее каждый год казанцы борются за медали. В прошлом сезоне они чудом не выиграли регулярный чемпионат и уступили в напряженном полуфинале «Химкам», — сказал Еремин.

Напомним, ранее стало известно, что новым капитаном УНИКСа станет американский защитник Джамар Смит.