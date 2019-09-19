Правительство России одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Это на 7,5% больше текущей суммы сейчас.

Согласно действующему законодательству, МРОТ составляет 11 280 рублей.

Отмечается, что повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина которых занята в государственных и муниципальных учреждениях, передает пресс-служба Минтруда РФ.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что увеличение МРОТ в 2020 году потребует 20,9 млрд рублей из федерального бюджета: 5,8 млрд рублей — из федерального бюджета и 15,1 млрд рублей — из бюджетов регионов.