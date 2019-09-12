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Экономика

Повышение МРОТ в 2020 году потребует 20,9 млрд рублей

23:35, 12.09.2019
Повышение МРОТ в 2020 году потребует 20,9 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в 2020 году потребует 20,9 млрд рублей из федерального бюджета: 5,8 млрд рублей — из федерального бюджета и 15,1 млрд рублей — из бюджетов регионов.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях, пишет ТАСС.

Напомним, Министерство труда предложило повысить минимальный размер оплаты труда с 11 280 до 12 130 рублей. В случае одобрения закон о повышении МРОТ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Изначально сообщалось, что повышение МРОТ в 2020 году коснется 4 млн россиян.

Справка

МРОТ — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.

Экономика
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