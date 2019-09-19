Жители двух поселков под Уфой воюют из-за участка дороги

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Жители двух поселков под Уфой устроили войну из-за участка дороги. Жители одного поселка считают,что проезжая часть находится в их ведении, другого — что это дорога общего пользования.

Уже 2 года участок улицы Гумера Миннибаева является предметом конфликта между жителями поселка 8 Марта города Уфы и деревни Суровки Уфимского района. Доходит до того, что обитатели поселка перекапывают дорогу. Суровцы закапывают ямы и продолжают ездить по улице.

По словам жителей 8 Марта, некоторые водители не соблюдают скоростной режим, поднимая пыль на дороге и чуть не сбивая людей. В начале улицы установили предупреждающие знаки и ограничитель высоты проезда. Дошло до того, что в ход пускались саморезы, чтобы отвадить лихачей сокращать путь по этой дороге.

Оказалось, что есть объезд, но он не находится ни на балансе города, ни района. Его построили бизнесмены, продавшие участки в коттеджном поселке. Однако дорога не переведена на баланс города. В администрации Уфимского района жителям Суровки предложили объединиться в товарищество собственников жилья и изъять дорогу в досудебном порядке. Зимой этот объезд не раз заметало, а машины экстренной службы не могли проехать по улице Миннибаева, передает «ВГТРК Башкортостан».

В администрации Ленинского района Уфы, куда относится поселок 8 Марта, планируют провести совещание. На него пригласят жителей обоих населенных пунктов и чиновников Уфимского района. Вместе они должны прийти к компромиссу и решить, кому все-таки должна принадлежать бесхозная дорога.