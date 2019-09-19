В Минздраве РФ поспорили насчёт существования «безопасной доли алкоголя»

Безопасной доли алкоголя не существует, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе», — цитирует ТАСС слова специалиста.

Она объяснила, что рекомендации были сделаны на основе порции в размере 10 граммов чистого спирта, которая существует лишь для сравнения крепости напитков. Для определения нормы потребления она не подходит. «Речь шла о стандартной дозе, она придумана и разработана для стандартизации сравнения крепости напитков, <...> для того, чтобы понять, что крепче, что менее крепко», — сказала она.

Ранее СМИ, ссылаясь на рекомендации экспертов Минздрава России, сообщили о том, что употребление 200 мл вина для женщин и около 900 мл пива для мужчин влечет незначительный риск для здоровья человека.