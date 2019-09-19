В Уфе спасатели получили 50 обращений жителей о падении деревьев и обрывах проводов из-за сильного ветра

Фото: МЧС по РБ

В ИДЦ Уфы поступило более 50 обращений жителей об угрозе и фактах падения веток, деревьев, баннеров, столбов, заборов, а также сообщения об обрывах проводов.



Все заявки находятся на контроле. Приоритет осуществляется на заявки, где существует угроза жизни и здоровью людей, а также для устранения нарушений в системе жизнеобеспечения (в частности, это касается нарушения работы светофоров, аварийное отключение электроэнергии, падения деревьев и других предметов на проезжие части), сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Таким образом, прогнозируемое ухудшение погодных условий в Башкирии полностью подтвердилось.

Ранее МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре до 26 м/с, который ожидается до сегодняшнего вечера.