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МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре до 26 м/с

11:59, 18.09.2019
МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре до 26 м/с
Фото: pxhere.com

С 20.00 18 сентября до 20.00 19 сентября в Башкирии прогнозируются порывы ветра до 21—26 м/с.

В целом ожидается облачная погода. Ночью небольшой дождь, местами до умеренного, днем дожди, в отдельных районах сильные, локально грозы. Также ожидается плохая видимость на дорогах — от 500 до 1000 метров.

Ветер юго-западный 9—14 м/с. Утром и днем местами по Башкирии ожидается штормовое усиление ветра с порывами до 21—26 м/с, сообщает МЧС.

Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +10, +15.

Общество Башкортостан
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