МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре до 26 м/с

С 20.00 18 сентября до 20.00 19 сентября в Башкирии прогнозируются порывы ветра до 21—26 м/с.

В целом ожидается облачная погода. Ночью небольшой дождь, местами до умеренного, днем дожди, в отдельных районах сильные, локально грозы. Также ожидается плохая видимость на дорогах — от 500 до 1000 метров.

Ветер юго-западный 9—14 м/с. Утром и днем местами по Башкирии ожидается штормовое усиление ветра с порывами до 21—26 м/с, сообщает МЧС.

Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +10, +15.