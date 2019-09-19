В Татарстане за помехи следствию задержан главврач райбольницы

Накануне следователи задержали главного врача Новошешминской районной больницы Рафиса Вафина. Сотрудники Следкома подозревают его в давлении на потерпевшего и вмешательстве в действия следователя.



По данным источников «Реального времени», претензии к действиям Вафина возникли в ходе расследования уголовного дела о смерти юного пациента районной больницы, возбужденном в Чистопольском межрайонном следственном отделе в отношении неустановленных медицинских работников.

У силовиков появились основания подозревать, что руководитель клиники пытался склонить родителей погибшего к даче ложных показаний.

В Следкоме информацию о деле главврача пока не комментируют.

«Реальному времени» удалось узнать, что преследование Вафина связано со смертью 16-летней пациентки больницы. Подробности — в нашем материале.