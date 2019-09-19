Подрядчик сорвал сроки сдачи комплекса, который строится на месте снесенного комбината «Здоровье» в Казани

Фото: Инна Серова

Генподрядчик ООО «Евростройхолдинг+» сорвал срок сдачи первой очереди 8-этажного многофункционального комплекса с гостиницей, который семья экс-мэра Казани Камиля Исхакова начала строить на месте снесенного 2 года назад комбината «Здоровье».

Строительство подземной парковки для центра планировали завершить во II квартале 2019 года. Однако на данный момент признаков готовности не наблюдается, а через приоткрытые ворота корреспонденту «Реального времени» удалось заметить, что въезд в подземную часть строящегося здания, то есть на парковку, выглядит так же, как и все здание в целом, далеким от завершения, и на объекте немноголюдно.

Сам Исхаков объяснил, почему стройка двигается медленно.

«Рассказать о перспективах строительства не смогу, потому что не решены основные вопросы по финансированию», — сказал он.

По его словам, стройка «почти» приостановлена, надежды на ее восстановление есть, «но сроки пока не ясны».

Подробнее — в материале «Реального времени».