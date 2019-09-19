В России резко подорожала рыба

Оптовые цены на горбушу выросли за год на 30%, на кету — на 47%. Нерка выросла в цене на 14%. Из-за снижения улова подорожал и лосось. Это может привести к розничному повышению цен на рыбу.

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других. Так, на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Цена килограмма кеты на Дальнем Востоке — 210 руб., в Центральном округе —250 руб.

С увеличением цен уже столкнулись некоторые торговые сети — закупочные цены на красную рыбу повысились в пределах 15%, пишет РБК.

Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке. К 17 сентября в регионе, по данным Росрыболовства, выловлено около 458 тыс. тонн лососевых. Из них 337 тыс. тонн рыбаки добыли на Камчатке. По сравнению с 2017 годом вылов вырос на 37% (из-за особенностей жизненного цикла лосося его вылов традиционно сравнивают по четным и нечетным годам). Однако по сравнению с рекордным 2018 годом вылов снизился — тогда на Дальнем Востоке к концу сентября было выловлено 645 тыс. тонн тихоокеанского лосося, в том числе 509 тыс. тонн горбуши и 81 тыс. тонн кеты.

Ранее стало известно, что в Башкирии появится комплекс по выращиванию и переработке рыбы за 185 миллионов рублей.