В Башкирии появится комплекс по выращиванию и переработке рыбы за 185 миллионов рублей

На территории Ишимбайского района Башкортостана ООО «АЭРОМЕД» построит комплекс по выращиванию и переработке рыбы. Планируется разводить до 200 тонн радужной форели в год и изготавливать полуфабрикаты и готовые блюда, в том числе икру осетровых пород рыб. Объем инвестиций в проект составит 185 млн рублей.

На сегодняшний день проведена реконструкция помещений в Салавате, закуплена часть оборудования.

— Будет создано современное производство на основе инновационных решений. Для отработки технологии мы взаимодействуем с рядом компаний и экспертами. Параллельно в районе ведется поиск прудов для разведения рыбы, — рассказал на совещании в правительстве учредитель компании-инвестора Валерий Канафьев.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров поручил оказать компании содействие в поиске водоемов и строительстве необходимой инфраструктуры, передает пресс-служба главы РБ.

В рамках поддержки проекта также будет субсидирована часть затрат инвестора на закупку оборудования и рыбопосадочного материала по программам развития сельского хозяйства.

Ранее стало известно, что уральская мясная компания построит в Башкирии два свинокомплекса за 3 миллиарда рублей.