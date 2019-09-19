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Жители Башкирии будут отдыхать в октябре три дня подряд

08:55, 19.09.2019
Жители Башкирии будут отдыхать в октябре три дня подряд
Фото: pxhere.com

Жители Башкирии в связи с празднованием Дня республики будут отдыхать три дня подряд.

Праздничным днем считается 11 октября. Следующие два дня, 12 и 13 октября, выпали на субботу и воскресение. В четверг, 10 октября, рабочий день сократится на один час.

Ранее Роструд напомнил, что в связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября.

Общество Башкортостан
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