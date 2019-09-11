В Минздраве отметили почти двукратное сокращение потребления алкоголя в стране

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что в России почти вдвое сократилось потребление спиртного. На сегодня оно оценивается в 9,7 литра на человека.

«Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра на человека. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

В заявлении чиновника не сказано, с каким именно периодом проводится сравнение.

Салагай убежден, что меры, принимаемые Минздравом и правительством, дают реальный эффект. При подсчете учитываются не только данные продаж алкоголя, но и «динамика заболеваний, в наибольшей степени ассоциированных с избыточным потреблением алкоголя».

Напомним, в августе Минздрав РФ подготовил рекомендации по проведению безалкогольных корпоративов.