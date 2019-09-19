МЧС Башкирии поможет признаться в любви необычным способом
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан совместно с ГТРК «Башкортостан» объявили о старте проекта «Моя любовь на пятом этаже». Пять финалистов конкурса получат возможность подняться вместе с оператором телекомпании на автоматическом гидравлическом подъемнике к окнам квартиры возлюбленной (не выше 5 этажа) и сделать ей предложение руки и сердца под прицелом телекамер.
В акции могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для участия необходимо прислать видеозаявку хронометражем не более трех минут с признанием в любви женщине, на которой хочешь жениться или сделать предложение. Оцениваться будут оригинальность и креативность заявки.
С каждым из финалистов будет снят и выпущен в эфир телекомпании сюжетный ролик.
Требования к формату заявок изложены на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Сегодня стало известно, что в селах Башкирии открылись три новых пожарных депо.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым