МЧС Башкирии поможет признаться в любви необычным способом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан совместно с ГТРК «Башкортостан» объявили о старте проекта «Моя любовь на пятом этаже». Пять финалистов конкурса получат возможность подняться вместе с оператором телекомпании на автоматическом гидравлическом подъемнике к окнам квартиры возлюбленной (не выше 5 этажа) и сделать ей предложение руки и сердца под прицелом телекамер.

В акции могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для участия необходимо прислать видеозаявку хронометражем не более трех минут с признанием в любви женщине, на которой хочешь жениться или сделать предложение. Оцениваться будут оригинальность и креативность заявки.

С каждым из финалистов будет снят и выпущен в эфир телекомпании сюжетный ролик.

Требования к формату заявок изложены на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

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