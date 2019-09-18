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В Башкирии открылись три пожарных депо

13:26, 18.09.2019
В Башкирии открылись три пожарных депо
Фото: mil.ru

В селах Башкирии открылись три новых пожарных депо.

Новые станции появились в селах Зилаир Зилаирского района, Верхний Авзян Белорецкого района и Темясово Баймакского района.

Также в настоящее время строится пожарное депо в селе Кушнаренково. Все работы планируется завершить к концу октября текущего года, передает пресс-служба госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкортостана.

Кроме того, до 2024 года планируется проектирование и строительство еще 17 пожарных депо. Это делается в рамках реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в Уфе коммунальные службы получили семь всесезонных уборочных машин.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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