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Саудовская Аравия показала обломки напавших на Saudi Aramco беспилотников

23:43, 18.09.2019
Саудовская Аравия показала обломки напавших на Saudi Aramco беспилотников
Фото: twitter.com/Salansar1

Минобороны Саудовской Аравии представило обломки дронов, которые провели атаку на нефтяное предприятие компании Saudi Aramco. Власти королевства считают, что они доказывают причастность Ирана к нападению на нефтяников.

Пресс-секретарь Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки рассказал, что для атаки использовалось 25 дронов и крылатых ракет, которые вылетели с территории Ирана, а не Йемена.

По его словам, расследование причин теракта все еще продолжается, и результат будет объявлен позже, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия восстановила поставки нефти к тому же уровню, который был до нападения на нефтяные объекты.

ОбществоПроисшествия
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