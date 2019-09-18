Саудовская Аравия показала обломки напавших на Saudi Aramco беспилотников
Минобороны Саудовской Аравии представило обломки дронов, которые провели атаку на нефтяное предприятие компании Saudi Aramco. Власти королевства считают, что они доказывают причастность Ирана к нападению на нефтяников.
Follow the updates here: https://t.co/DvuUAC9xY3 pic.twitter.com/rg1rE7b0GY— Reuters Top News (@Reuters) 18 сентября 2019 г.
Пресс-секретарь Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки рассказал, что для атаки использовалось 25 дронов и крылатых ракет, которые вылетели с территории Ирана, а не Йемена.
По его словам, расследование причин теракта все еще продолжается, и результат будет объявлен позже, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия восстановила поставки нефти к тому же уровню, который был до нападения на нефтяные объекты.ОбществоПроисшествия
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