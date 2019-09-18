«Набережные Челны — 5 лет назад и сейчас»: жителям предложили вспомнить о достижениях города через тест

На официальном сайте Набережных Челнов стартовал интерактивный тест «Набережные Челны — 5 лет назад и сейчас». Жителям города предлагают с помощью теста проверить себя на внимательность к изменениям, произошедшим в городе за 5 лет. Тест подготовлен управлением информационной политики и по связям с общественностью.

В тесте 15 вопросов. Большая их часть посвящена экономике и социальной инфраструктуре города, треть — непосредственно главе Набережных Челнов Наилю Магдееву.

В частности, спрашивается, когда Наиль Магдеев приступил к обязанностям руководителя города Набережные Челны, какие у него любимые фразы на русском и татарском языке, какие мероприятия Наиль Магдеев всегда посещает лично и кто первым заявил, что футбольный матч между клубами «КАМАЗ» и «Спартак» пройдет в Набережных Челнах.

Ответив на остальные вопросы, можно узнать, сколько предприятий являются резидентами ТОСЭР «Набережные Челны», в какой области строительства наблюдалось затишье до 2014 года, сколько обманутых дольщиков было 5 лет назад и сейчас, что будет построено на месте развлекательного клуба «Колизей» и другое.

Напомним, ранее стало известно, что за лето в Челнах открыли шесть новых спортплощадок.