За лето в Челнах открыли шесть новых спортплощадок — видео

За лето в Набережных Челнах открыли шесть спортивных площадок. До конца года должны быть сданы еще пять, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На эти цели в 2019 году было выделено 24 млн рублей. За последние 6 лет в Челнах по республиканской программе построили 56 таких универсальных площадок.

«Нам приятно, что финансовые ресурсы, выделенные республикой, будут работать на наших ребят и девчат», — подчеркнул на открытии площадки мэр Челнов Наиль Магдеев.

В ближайшем будущем в автограде также планируется построить бассейн и два ледовых дворца.