В Казани благоустройство дворов начали с аллеи из кустов сирени — видео

Администрация Кировского и Московского районов Казани запустила масштабную акцию по благоустройству дворов. Началась она с высадки сирени в одном из дворов на улице Серова, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

«Жители давно предлагали благоустроить дворы. Именно в части посадки зеленых насаждений. А этот двор он был в свое время отремонтирован, [но] только пешеходные дорожки», — рассказал первый замглавы администрации Кировского и Московского районов Наиль Минвалеев.

Его начальник Сергей Миронов тоже пришел на акцию и посадил свой куст в этой аллее. В мероприятии также приняли участие местные жители, кадеты и сотрудники администрации.