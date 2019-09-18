Хабиров проиллюстрировал рассказ о проблемах бизнеса карикатурой Бузыкаева

Врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях карикатуру известного уфимского художника Камиля Бузыкаева. Она посвящена проблемам бизнеса в регионе.

На картине изображен сам Хабиров, говорящий: «Бизнес — священная корова», само животное и стоящие вокруг нее мужчины с аббревиатурами ведомств, отвечающие ему: «Так дай мы ее подоим, шеф!»

Как отметил врио главы республики, в регионе стали часты случаи, когда бизнесмены не могут начать реализовывать свои проекты из-за произвола местных чиновников.

«Если бизнес заходит на что-то прибыльное — платит за землю полную стоимость, выполняя все обязательства перед республикой. Если же что-то социально значимое и не сверхприбыльное — будем оказывать максимальное содействие», — сказал глава республики.

В качестве примера Хабиров привел ситуацию, когда бизнесмену планировали выделить землю под теннисный корт, начали оформление документов. Однако «потом вокруг него начали кружить некие гонцы от чиновников, то ли намекая на что-то, то ли ожидая чего-то». Уже 4 года строительство не может начаться. Врио главы отметил, что в настоящее время уже принято решение по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что врио Главы Башкортостана Радий Хабиров поручил разработать два-три рабочих проекта типовых спортивных комплексов с бассейнами для муниципалитетов республики. В настоящее время 16 муниципалитетов, в том числе Межгорье, не имеют таких объектов. Компенсировать их недостаток планируется к 2024 году.