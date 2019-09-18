Футболист «КАМАЗа» снялся в видео для поиска невесты

Футболист «КАМАЗа» Павел Евсеев снялся в видеоролике, где ищет свою вторую половинку. На нем игрок рассказывает о своем распорядке дня и любимых занятиях в свободное время.

Отметим, что видео снято пресс-службой челнинского клуба и, по сути, является рекламой сервиса знакомств.

На данный момент ролик имеет уже более 30 тысяч просмотров.

Напомним, сегодня в Набережных Челнах начали продажу билетов на матч Кубка России по футболу между «КАМАЗом» и московским «Спартаком».