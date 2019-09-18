Мэтт Фрэттин: «Ак Барс» сейчас на ходу, но расслабляться нельзя»

Нападающий «Ак Барса» Мэтт Фрэттин прокомментировал старт казанского клуба в новом сезоне КХЛ.

«Не стоит забегать далеко вперед, сейчас мы на ходу, но расслабляться нельзя. Мне нравится, что все четыре звена вносят вклад в победы, наш вратарь Адам Рейдеборн играет отлично. Каждый приносит пользу, и это помогает нам добиваться успеха. Но важно играть до конца, не упускать инициативу до последних минут.



Моменты у меня есть, их много. Здорово, что так — плохо, когда их нет вообще. Мне кажется, я неплохо бросаю, но вратари играют здорово, и реализация пока хромает. Нужно продолжать играть так же, использовать свою скорость, создавать моменты. У нашего звена есть химия, с Патрисом Кормье и Джастином Азеведо получается неплохо.

При выходах один на один я всегда бросаю, а не использую финты для обыгрыша вратаря. Таких рук, как у Павла Дацюка, у меня нет, поэтому полагаюсь на бросок», — сказал Фрэттин.

Напомним, ранее стало известно, что бывший нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер стал игроком «Авангарда».