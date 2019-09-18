Завтра состоится премьера «Вчера»

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Завтра, 19 сентября, в России состоится премьера фильма «Вчера» (Yesterday) британского режиссера Дэнни Бойла.

Фильм связан с творчеством легендарной группы The Beatles, а точнее с тем, что бы было, если бы этого творчества никогда не случилось. По сюжету главный герой, заурядный музыкант Джек Малик, оказывается в альтернативной реальности, где никто вокруг не слышал о The Beatles, как будто бы она не существовала. Малик оказывается единственным в мире человеком, знающим песни. Он начинает исполнять их как свои и становится рок-звездой.

Фильм получил смешанные отзывы: на сайте Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 63% на основе 312 рецензий критиков. На сайте Metacritic фильм получил оценку 56 из 100 на основе 44 рецензий.