Сегодня — 50 лет с первого полета Ми-24. Сейчас это второй по популярности ударный вертолет в мире

Сегодня исполняется ровно 50 лет со дня первого полета вертолета Ми-24, сконструированного ОКБ М.Л. Миля. Вертолет также носит неофициальное название «Крокодил».

Вертолет предназначен для уничтожения живой силы и техники противника, однако может применяться и для перевозки десанта. Он вооружен неуправляемыми ракетами, пулеметами калибра 12,7 мм или пушками калибра 30 мм, а также может нести противотанковые ракеты, баки с зажигательной смесью, бомбы или пушечные контейнеры. Из-за обилия вооружения у вертолета есть и третье неформальное прозвище — «Летающий танк».

Существуют более 30 различных модификаций Ми-24, которые состоят на вооружении более 60 стран. По данным профильного издания World Air Force, на 2018 год машина является вторым по распространенности ударным вертолётом в мире после американского AH-64 Apache.