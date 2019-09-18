Уфимским чиновникам и депутатам закупили планшеты на 2 млн рублей

Власти Уфы в течение года закупили для чиновников и депутатов горсовета планшеты на общую сумму в 2 млн рублей.

Так, в мае для них были приобретены 40 планшетов. Покупка обошлась в 735 тыс. рублей при начальной цене 840 тыс. рублей, каждый планшет — по 18,3 тыс. рублей. Поставщиком на аукционе было отобрано ООО «Фермо мобайл», сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

В это же время у той же компании были куплены 20 устройств более дорогой линейки — по 60,7 тыс. рублей каждый. Общая сумма составила 1,2 млн рублей.

В мэрии Уфы пояснили, что планшеты приобретены для заместителей главы администрации города, глав районных администраций и руководителей структурных подразделений мэрии. В горсовете изданию объяснили, что закупленные за бюджетные средства устройства будут выдаваться чиновникам только на заседаниях, домой их брать запрещено.

Напомним, ранее государственное казенное учреждение Башкортостана «Хозяйственное управление» опубликовало тендер на 2,23 млн рублей на оформление и поставку цветочной продукции.