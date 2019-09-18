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Беленов из «Уфы» — лучший вратарь 9-го тура РПЛ

12:38, 18.09.2019
Беленов из «Уфы» — лучший вратарь 9-го тура РПЛ
Фото: vk.com/fcdm_official

Пресс-служба российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала символическую сборную 9-го тура по версии статистической системы Opta.

Лучшим голкипером был признан игрок «Уфы» Александр Беленов, оставивший свои ворота «сухими» в матче с московским «Динамо» (0:0).

Также в число лучших попал полузащитник «Оренбурга» Рикардо Алвес, забивший один из голов в ворота казанского «Рубина» (2:1).

Сборная 9-го тура РПЛ:
Беленов («Уфа») — Паршивлюк («Динамо»), Жиго («Спартак»), Рыков («Динамо»), Магнуссон (ЦСКА) — Норманн («Ростов»), Юсупов («Динамо»), Рикардо Алвес («Оренбург»), Эль-Кабир («Урал») — Дзюба («Зенит»), Смолов («Локомотив»).

СпортФутбол Башкортостан
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