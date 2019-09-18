Беленов из «Уфы» — лучший вратарь 9-го тура РПЛ
Пресс-служба российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала символическую сборную 9-го тура по версии статистической системы Opta.
Лучшим голкипером был признан игрок «Уфы» Александр Беленов, оставивший свои ворота «сухими» в матче с московским «Динамо» (0:0).
Также в число лучших попал полузащитник «Оренбурга» Рикардо Алвес, забивший один из голов в ворота казанского «Рубина» (2:1).
Сборная 9-го тура РПЛ:
Беленов («Уфа») — Паршивлюк («Динамо»), Жиго («Спартак»), Рыков («Динамо»), Магнуссон (ЦСКА) — Норманн («Ростов»), Юсупов («Динамо»), Рикардо Алвес («Оренбург»), Эль-Кабир («Урал») — Дзюба («Зенит»), Смолов («Локомотив»).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым