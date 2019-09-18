В 2020 году число отдыхающих по обмену во Вьетнаме россиян может увеличиться вдвое

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Сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился в Ханое с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом. Глава МВД РФ и То Лам обменялись предложениями по координации усилий в миграционной сфере.

В частности, МВД РФ договорилось с Вьетнамом об организации отдыха детей погибших сотрудников полиции по взаимному обмену.

«В текущем году открылось новое направление деятельности двух ведомств. С подписанием программы совместных действий на 2019—2021 год стала возможной организация отдыха в России и Вьетнаме детей погибших сотрудников. Стороны пришли к единому мнению о возможности увеличения в следующем году почти вдвое численности делегаций, выезжающих по обмену», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Помимо этого, на встрече стороны обсудили различные аспекты подготовки кадров для правоохранительных структур.

Ранее Вьетнам вошел в число самых популярных стран для отдыха этим летом у туристов по путевкам.