Казанский BMX-фристайлер Ирек Ризаев занял четвертое место на World Urban Games

21-летний казанский спортсмен, чемпион России по BMX Ирек Ризаев занял четвертое место на первых в истории соревнованиях World Urban Games в категории BMX-фристайл. Турнир состоялся в Будапеште с 13 по 15 сентября.

«Городские игры» включали в себя соревнования в шести видах, которые ассоциируются с уличным спортом: BMX-фристайл, фристайл на роликах, паркур, брейк-данс, фристайл с использованием фрисби и баскетбол в формате 3х3 (стритбол), сообщил президент Федерации скейтбординга РТ Элвин Байрамов в Instagram.

Ранее Ирек Ризаев прокатился в специально сконструированном для него скейт-парке в Казанском кремле. Интервью со спортсменом читайте в материале «Реального времени».