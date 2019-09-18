Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к декабрю

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена президентами до 8 декабря.



До 1 ноября должны быть разработаны дорожные карты — их 31 по разным направлениям, пишет «РИА Новости».

Ранее премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Она рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. У двух стран появится единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности, почти объединенный банковский надзор, но с двумя центробанками, единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и т.д.