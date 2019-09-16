СМИ: Россия и Белоруссия объединят экономические системы с января 2021 года

Премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали в начале сентября проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства».

Она рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. У двух стран появится единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности, почти объединенный банковский надзор, но с двумя центробанками, единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и и т. д.

Как пишет «Коммерсант», фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что РФ и Белоруссия согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран. Также рассказал об обсуждении введения единой валюты России и Белоруссии.