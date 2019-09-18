Эксперт спрогнозировал резкий скачок смертности от онкологии в России

Через два года смертность от онкологических заболеваний в России может вырасти на 20—30%. Это произойдет, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.



По его словам, сейчас не хватает не только дорогостоящих препаратов для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и средств, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов.

«На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — цитируют специалиста «Известия».

Масчан назвал единственным решением проблемы отмену всех законов, которые мешают добросовестным иностранным производителям выйти на российский рынок, так как отечественные фармацевтические компании не смогут покрыть всю потребность в препаратах.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн перечислил основные факторы, которые провоцируют развитие рака. Он убежден, что рост онкологических заболеваний вызывают курение, алкоголь и вирус папилломы человека.